بیش از سه هزار تنه قلیان در شهرستان‌های زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد، با هدف کنترل و مبارزه با دخانیات جمع اوری و معدوم شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر سلامت محیط وکار دانشگاه علوم پزشکی مشهد در مصاحبه با خبرنگار صداو سیما گفت: بازرسان بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی مشهد با کمک مقام قضایی،اتاق اصناف و سازمان صنعت؛ و معدن در سال ۱۴۰۴، ۲۴۳ واحد درسطح شهرستان مشهد و طرقبه شاندیز را شناسایی کردند درنتیجه آن، سه هزارو ۲۵۷ تنه قلیان جمع اوری و معدوم شد.

دکتر وفا افزود:بازرسان بهداشت محیط در محدوده مرکز بهداشت شماره ۲ شهرستان مشهد نیز، ۹ کار گاه غیر مجاز بسته بندی ناس را شناسایی و بیش از ۹ تن ناس کشف و ضبط کردند.

وی گفت:نظارت بر عرضه سیگار به افراد زیر ۱۸ سال و ممانعت از عرضه محصولات دخانی در سو پر مارکت‌هایی که کمتر از ۱۰۰ متر‌ی مراکز آموزشی قرار گرفته‌اند در دستور کار قرار گرفته است.

مدیر سلامت محیط وکار دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: امروزه تبلیغات وسیعی به صورت میدانی و مجازی در رابطه با دخانیات انجام می‌شود که گروه هدف این مافیای دخانیات، نوجوانان و جوانان و با الویت بانوان است.بنابراین مبارزه با این تبلیغات و فرهنگ سازی، خیلی مهمتر از بر خورد با فروشندگان این مواد است.

دکتر وفا افزود: برای اینکه برنامه کنترل و مبارزه با دخانیات بتواند تاثیر گذاری لازم را داشته باشد ضرورت دارد همه ادارات و سازمان‌های دخیل بر حسب و ظایفی که در قانون جامع کنترل و مبارزه با دخانیات اعلام شده، همکاری و هماهنگی لازم را داشته باشند.