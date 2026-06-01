کتابخانه های آسیبدیده «مولوی» شیراز و «میرزانصیر جهرمی» جهرم به چرخه خدمت بازگشتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، دو کتابخانه آسیبدیده «مولوی» شیراز و «میرزانصیر جهرمی» جهرم به چرخه خدمت بازگشتندمعاون امور کتابخانههای عمومی فارس گفت: این دو کتابخانه که در حوادث دی پارسال و سیل نوروزی امسال آسیب جدی دیده بودند، پس از تعمیرات و پاکسازی، بار دیگر خدمات خود را از سر گرفتند.
علیرضا رحمانی افزود: کتابخانه عمومی مولوی شیراز که در اغتشاشات دیماه پارسال گذشته دچار آسیب شده بود، بهدلیل خسارتهای گسترده از چرخه خدمترسانی خارج شده بود.
وی افزود: در این کتابخانه، سیستمهای رایانهای، تجهیزات و وسایل سرمایشی و گرمایشی غارت یا تخریب شده و بخشی از کتابهای آن نیز از بین رفته بود.
به گفته رحمانی، از اسفند سال گذشته تعمیرات در بخشهای مختلف کتابخانه آغاز شد، تجهیزات آسیبدیده خارج شد و تجهیزات جدید نیز به این مجموعه افزوده شد.
معاون امور کتابخانههای عمومی فارس با اشاره به کتابخانه عمومی میرزا نصیر جهرمی گفت: این کتابخانه ۶۰ ساله که در سیل نوروزی دچار آسیب جدی شده بود، به صورت موقت خدمات خود را متوقف کرد.
رحمانی ادامه داد: با اقدامات انجامشده برای لایروبی خاک از تمامی بخشهای کتابخانه و خارج کردن تجهیزات و منابع آسیبدیده توسط اداره شهرستان، این کتابخانه فعالیت خود را از سر گرفته است.
وی با بیان اینکه کتابخانه میرزا نصیر جهرمی همچنان به تغییر کامل تجهیزات و بازسازی بخشهای آسیبدیده نیاز دارد، اضافه کرد: این روند با اعتبارات اختصاصیافته به سیل جهرم انجام خواهد شد.
معاون اداره کل کتابخانههای عمومی فارس درباره میزان خسارتهای واردشده به این کتابخانه گفت: خسارتها شامل آسیبهای ساختمانی، تجهیزات چوبی و اداری، سیستم فناوری و برقی و منابع کتابخانه است.