مدیر کل غله و خدمات بازرگانی ایلام از خرید تضمینی بیش از ۱۷۲ هزار تن گندم معمولی و دوروم از ابتدای فصل برداشت تاکنون خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز ایلام؛‌ «باباخانی» مدیر کل غله و خدمات بازرگانی ایلام اظهار داشت: تاکنون بیش از ۱۷۲ هزار تن گندم معمولی و دوروم از کشاورزان استان خریداری شده که ارزش این میزان خرید حدود ۸.۵ همت برآورد می‌شود.

وی اضافه کرد: متولیان امر، پرداخت مطالبات گندم‌کاران از طریق سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان هدفمندی و با عاملیت بانک کشاورزی از مرکز انجام خواهد شد.

«عباس میرزاد» معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار ایلام همچنین بیان کرد: اطلاعات مربوط به خرید‌های انجام‌شده از مراکز خرید جمع‌آوری و به مراجع ذی‌ربط ارسال شده و فرآیند پرداخت مطالبات در دستور کار قرار دارد.

وی تصریح کرد: کشاورزان نگرانی بابت پرداخت هزینه گندم تحویلی نداشته باشند، زیرا مطالبات آنان در آینده نزدیک پرداخت خواهد شد.

گفتنی است خرید تضمینی گندم در استان ایلام از اوایل اردیبهشت‌ماه در شهرستان‌های جنوبی آغاز شده و طبق برنامه تا پایان مردادماه در شهرستان‌های شمالی استان ادامه خواهد داشت.