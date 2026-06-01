به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز قزوین، مجید فراهانی، معاون هماهنگی و پیگیری معاون اجرایی رئیس‌جمهور، در سفر استانی به شهرستان آبیک، از واحدهای صنعتی مستقر در شهرک صنعتی کاسپین ۲ بازدید کرد و روند تولید، ظرفیت‌ها، مشکلات زیرساختی و موانع توسعه صنایع این منطقه را مورد بررسی قرار داد.

این بازدیدها با هدف بررسی میدانی مسائل و چالش‌های واحدهای تولیدی، ارزیابی ظرفیت‌های صنعتی منطقه و پیگیری راهکارهای رفع موانع تولید انجام شد و معاون هماهنگی و پیگیری معاون اجرایی رئیس‌جمهور از نزدیک در جریان روند فعالیت، ظرفیت‌های تولیدی و مشکلات پیش‌روی این واحدها قرار گرفت. در جریان این سفر، از خط تولید فاز دوم شرکت دیرین پرس و همچنین شرکت نوآور ارتباط صنعت در شهرک صنعتی کاسپین ۲ بازدید شد.

در این بازدیدها همچنین راهکارهای رفع موانع موجود در مسیر گسترش فعالیت واحدهای صنعتی مستقر در شعاع ۱۲۰ کیلومتری پایتخت مورد بررسی قرار گرفت. محمد نوذری استاندار قزوین هم در حاشیه این بازدیدها با تأکید بر سیاست دولت در حمایت از بخش تولید گفت: اولویت اصلی مدیریت استان، شناسایی گلوگاه‌های تولید و اتخاذ تصمیمات فوری برای رفع موانع موجود است تا با فعال‌سازی ظرفیت‌های راکد، شاهد جهش در عملکرد واحدهای صنعتی استان باشیم. وی با اشاره به نقش مهم شهرستان آبیک در توسعه صنعتی استان افزود: حمایت از واحدهای تولیدی فعال و رفع مشکلات زیرساختی در شهرک صنعتی کاسپین ۲ در دستور کار مدیریت ارشد استان قرار دارد و حضور معاون هماهنگی و پیگیری معاون اجرایی رئیس‌جمهور، فرصتی مناسب برای تسریع در روند گره‌گشایی از مشکلات صنایع این منطقه است.





