مجموعه مستند «شاهد باش»، از شبکه نسیم سراغ افرادی می‌رود که با وجود زندگی در خارج از کشور، آماده نقش آفرینی و کمک به کشور خود بوده‌اند.

روایت همدلی و همراهی مردم و عشق به وطن در «شاهد باش»

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، میثم محمدحسنی تهیه کننده مجموعه مستند «شاهد باش»، با حضور در استودیو شبکه خبر، درباره شکل گیری این مستند گفت: یک موضوع مغفول مانده در ایام جنگ، موج ورود ایرانیان خارج از کشور بود برای کمک به هموطنان خود، ایده این مستند که قسمت اول آن در ایام جنگ پخش شد از این موضوع نشات گرفت.

فصل دوم که الان از شبکه نسیم در حال پخش است ادامه همان فصل اول است، ما در این مجموعه مستند رفتیم سراغ این افراد و هرکدام را با مکان های مرتبطی که در جنگ آسیب دیده بودند و با حوزه کاری این افراد مرتبط بود شروع کردیم به تولید و «شاهد باش»، شکل گرفت و بعضی قسمتها را با حضور چهره های شاخص تولید کردیم، مثل الوالفصل پورعرب که سینما شکوفه را ضبط کردیم، سینما شکوفه .در جنگ خسارت زیادی دیده است.

وی گفت: فصل دوم ادامه همان فصل اول است و از شنبه تا سه شنبه ساعت ۲۲ از شبکه نسیم پخش می شود. در برنامه امشب به اتفاق ارسلان قاسمی از بازیگران کشورمان به لامرد شیراز رفتیم و باشگاه ورزشی که در همان روزهای اول جنگ خسارت زیادی دید و تعدادی از بچه ها شهید شدند ضبط کردیم. برنامه فردا شب یک درباره یک خانم دهه هشتادی است که انشجویی رشته بیولوژیک است، این خانم داوطلب می رفته و پیکر شهدا را شستشو می داد.

وی در تداوم این مستند گفت: با همکاران اتاق فکر به این نتیجه رسیدیم که اگر قرار باشد فصل سوم «شاهد باش»، ساخته شود به بحث سازندگی و ساخت و سازها بپردازیم.

وی درباره بازتاب این برنامه گفت: به علت قطع ایننترنت مخاطب این برنامه ایرانیان خارج از کشور بود و بیش از ۴۰ کشور به این پیام داده بودند و بازخوردهای خوبی داشت.

وی در پاسخ به این سوال که سمت میناب هم برنامه ضبط شده یا نه گفت: سمت میناب هنوز نرفته ایم چون درباره میناب برنامه های متنوعی تولید شده ما سعی کردیم جاهایی برویم که کمتر دیده شدند در ایام جنگ.

