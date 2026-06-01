رئیس جمهور ضمن تأکید بر پایبندی ایران به راهکار‌های دیپلماتیک برای حل و فصل مسائل، آمادگی تهران برای تسهیل تردد دریایی و تأمین امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز را مورد تأکید قرار داد و خواستار گسترش همکاری‌های اقتصادی و فنی تهران و توکیو شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دکتر مسعود پزشکیان رئیس‌جمهوری اسلامی ایران، در گفت‌وگوی تلفنی با خانم سانائه تاکایچی نخست‌وزیر ژاپن، ضمن قدردانی از کمک‌های دارویی و انسان‌دوستانه دولت ژاپن به ایران، بر اراده جمهوری اسلامی ایران برای حل‌وفصل مسائل و تنش‌ها در منطقه از مسیر گفت‌و‌گو و دیپلماسی تأکید کرد.

رئیس‌جمهور با اشاره به رویکرد مسئولانه ایران در تعاملات بین‌المللی، اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران همواره دیپلماسی را مؤثرترین راهکار برای حل مسائل موجود دانسته است، اما متأسفانه برخی طرف‌ها از جمله آمریکا با عدول از تعهدات خود و همچنین اقدامات بی‌ثبات‌کننده رژیم صهیونیستی، روند‌های دیپلماتیک را با چالش مواجه کرده‌اند.

دکتر پزشکیان همچنین با اشاره به تحولات منطقه، نقض مکرر آتش‌بس در لبنان، تداوم آوارگی شهروندان لبنانی و حمایت‌های سیاسی و نظامی آمریکا از اقدامات رژیم صهیونیستی را نگران‌کننده توصیف کرد و خواستار ایفای مسئولیت مؤثر جامعه جهانی در توقف این روند شد.

رئیس‌جمهور در بخش دیگری از این گفت‌و‌گو، با تأکید بر اهمیت امنیت و آزادی کشتیرانی در آبراه‌های بین‌المللی، تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران آمادگی کامل برای تسهیل عبور و مرور دریایی را دارد. مشکل اصلی ناشی از محدودیت‌ها و موانعی است که از سوی آمریکا علیه کشتیرانی و تجارت ایران اعمال شده است.

دکتر پزشکیان با بیان اینکه تهران موضوع تردد کشتی‌های مرتبط با ژاپن را با جدیت پیگیری خواهد کرد، خاطرنشان کرد: تلاش خواهیم کرد مسیر عبور کشتی‌های ژاپنی بدون مشکل و با سهولت بیشتری فراهم شود.

رئیس‌جمهور همچنین تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران هر اقدامی را که در توان داشته باشد برای عادی‌سازی روند تردد دریایی در تنگه هرمز و حفظ ثبات و امنیت این گذرگاه راهبردی انجام خواهد داد و امیدوار است با بازگشت شرایط عادی، زمینه بهره‌گیری از توانمندی‌های فنی و مهندسی ژاپن در پروژه‌های بازسازی و توسعه پالایشگاه‌ها، بنادر و زیرساخت‌های اقتصادی آسیب دیده ایران بیش از پیش فراهم شود.

دکتر پزشکیان در ادامه خواستار مساعدت دولت ژاپن برای تسهیل بهره‌برداری از منابع مالی و دارایی‌های ایران در ژاپن به‌منظور تأمین کالا‌های اساسی، تجهیزات پزشکی و دارو شد.

خانم سانائه تاکایچی نخست‌وزیر ژاپن نیز در این گفت‌وگوی تلفنی با تأکید بر حمایت کشورش از راهکار‌های دیپلماتیک، ابراز امیدواری کرد روابط تهران و توکیو در حوزه‌های مختلف بیش از پیش گسترش یابد.

نخست وزیر ژاپن همچنین با اشاره به رایزنی‌های خود با آمریکایی ها، بر ضرورت تداوم مسیر دیپلماسی و گفت‌و‌گو برای کاهش تنش‌ها و حل اختلافات تأکید کرد.

سانائه تاکایچی ضمن قدردانی از همکاری‌های جمهوری اسلامی ایران در تأمین امنیت مسیر‌های دریایی، از عبور موفق کشتی‌های ژاپنی از تنگه هرمز قدردانی و ابراز امیدواری کرد شرایطی فراهم شود که تمامی کشتی‌ها بتوانند با سرعت، امنیت و سهولت بیشتری از این مسیر راهبردی عبور کنند.