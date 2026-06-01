پخش زنده
امروز: -
نمایشگاه روستایی اقتصاد مقاومتی با هدف معرفی ظرفیتهای بانوان، حمایت از مشاغل خانگی و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در همدان دایر شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، مسئول پایگاه بسیج روستای انصارالامام درباره برگزاری نمایشگاه توانمندیهای بانوان این روستا گفت: در این نمایشگاه تولیدات و دستاوردهای بانوان روستا در حوزههای مختلف از جمله شیرینیپزی، خیاطی، شمعسازی، تولید عرقیات گیاهی و تهیه انواع ترشیجات در معرض دید عموم قرار گرفت.
فرهادی افزود: بانوان روستای انصارالامام با تکیه بر توانمندیهای خود و فعالیت در مشاغل خانگی، نقش مؤثری در کمک به اقتصاد خانواده و توسعه تولیدات محلی ایفا میکنند و برگزاری چنین نمایشگاههایی فرصت مناسبی برای معرفی این ظرفیتها است.
مسئول پایگاه بسیج روستا هدف از برپایی این نمایشگاه را توانمندسازی بانوان، ترویج فرهنگ کار و تولید، حمایت از کسبوکارهای خرد و ایجاد انگیزه برای گسترش فعالیتهای اقتصادی در روستا عنوان کرد.
فرهادی تأکید کرد: اقتصاد مقاومتی بر استفاده از ظرفیتهای بومی و مردمی استوار است و بانوان روستایی با تولید محصولات متنوع میتوانند سهم مهمی در رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار داشته باشند.
این نمایشگاه به مدت سه روز در مسجد جامع روستای انصارالامام برگزار شد و با استقبال اهالی همراه بود.