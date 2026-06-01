کودک سه ساله‌ای که به دنبال سوختگی با آب جوش دچار مصدومیت شدید شده بود، با اعزام بالگرد اورژانس گیلان، در کمترین زمان ممکن از دیلمان به رشت منتقل شدو تحت درمان قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، سخنگوی مرکز اورژانس گیلان با بیان اینکه حوالی ساعت ۱۲ و ۵۲ دقیقه امروز ۱۱ خرداد، یک کودک ۳ ساله دیلمانی به دلیل سوختگی با آب جوش دچار سوختگی‌های درجه دو و سه در حدود ۴۵ درصد از سطح بدن شده بود گفت: پس از دریافت اقدامات اولیه درمانی، توسط آمبولانس پایگاه اورژانس دیلمان به محل استقرار بالگرد اورژانس در منطقه ازبرم سیاهکل انتقال یافت.

علیرضا پوررسان افزود: مصدوم با بالگرد اورژانس گیلان به فرودگاه سردار جنگل رشت منتقل و سپس با آمبولانسی دیگر برای ادامه روند درمان و دریافت خدمات تخصصی به بیمارستان ولایت رشت اعزام شد.

وی گفت: این مأموریت با هماهنگی و اقدام به‌موقع تیم هدایت عملیات و بخش عملیات زمینی و هوایی اورژانس گیلان انجام شد که نقش مهمی در تسریع روند انتقال بیمار و دسترسی سریع‌تر وی به خدمات تخصصی درمانی دارد.