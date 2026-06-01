

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان بابل با اشاره به راه‌اندازی سایت استرآباد ویژه صنایع‌دستی در این شهرستان گفت: این سایت به‌منظور عرضه و فروش محصولات صنایع‌دستی در سطح شهرستان، استان و کشور، طراحی شده است.

مهران فلاح با تأکید بر اهمیت توسعه بازار‌های نوین عرضه صنایع‌دستی، افزود: اداره میراث‌فرهنگی از پویایی و توسعه این سایت حمایت خواهد و برای معرفی هنرمندان و صنعتگران به این بستر، از هیچ‌گونه همکاری و حمایتی دریغ نخواهد کرد.



او با اشاره به امضای قرارداد حمل و نقل کالا و محصولات صنایع‌دستی اداره پست با سایت صنایع‌دستی، بیان کرد: محصولات صنایع‌دستی به‌ویژه حصیربافی روستای ملی صنایع‌دستی در بابل و سفال یکی از کلیدی‌ترین مواردی است که این سایت به آن می‌پردازد.



فلاح پشتیبانی و حمایت از هنرمندان از طریق تأمین مواد اولیه را از دیگر برنامه‌های این سایت برشمرد.



رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان بابل به نبود بازارچه صنایع‌دستی در این شهرستان اشاره کرد و گفت: به دلیل سیاست‌های جدید وزارتخانه امکان استفاده از موزه بابل به عنوان نمایشگاه وجود ندارد بنابراین راه‌اندازی این سایت برای نمایش دست‌ساخته‌های هنرمندان شهرستان می‌تواند بسیار کمک‌کننده باشد.