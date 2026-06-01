معاون امور زیربنایی و حمل و نقل شهری شهرداری یزد از بررسی طرح‌های اصلاح هندسی تقاطع‌ شهدای محمودآباد به بلوار جمهوری، همچنین اتصال بلوار شهیدان پارسائیان به میدان شهید متوسلیان در شورای ترافیک استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، مظاهر طیبی با اعلام این خبر گفت: در نشست شورای ترافیک استان یزد که به ریاست سیدمهدی طلائی‌مقدم معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری و با حضور ابوالقاسم محی الدینی شهردار یزد، عزیزالله سیفی رئیس شورای اسلامی شهر و دیگر اعضای شورای ترافیک برگزار شد، دو طرح اصلاح هندسی مربوط به تقاطع شهدای محمودآباد به بلوار جمهوری و اتصال بلوار شهیدان پارسائیان به میدان شهید متوسلیان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

طیبی با بیان این که بررسی ابعاد فنی، ترافیکی و همچنین مسائل و چالش‌های اجرایی این دو پروژه از محورهای اصلی این نشست بود، تصریح کرد: پس از ارزیابی وضعیت موجود و نتایج بررسی‌های کارشناسی، راه‌کارهایی برای افزایش ایمنی و تسهیل تردد شهروندان و وسایل نقلیه، همچنین کاهش گره‌های ترافیکی برای اعمال در طرح نهایی این دو تقاطع پیشنهاد شد.

معاون شهردار یزد در پایان اظهار داشت: با توسعه شهرها، اجرای طرح‌های ترافیکی و اصلاح هندسی در تقاطع‌های پرتردد اجتناب‌ناپذیر بوده و امیدواریم با این اقدامات بتوانیم گام موثری در مدیریت ترافیک شهری، افزایش ایمنی معابر و تقاطع ها و تسهیل عبور و مرور شهروندان برداریم.