برنامههای «همیشه با امام»، با بازخوانی زندگی امام خمینی (ره) و «امام دلها»، با نگاهی به ابعاد اجتماعی شخصیت امام خمینی (ره)، از رادیو ایران پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، برنامه «همیشه با امام»، با مروری بر مقاطع مختلف زندگی امام خمینی (ره)، نقش تاریخی ایشان در شکلگیری تحولات ایران معاصر را روایت و تحلیل میکند.
این برنامه با موضوع مقاطع مختلف زندگی امام خمینی (ره)، از فرازهای شخصیتی و فکری ایشان تا نقشآفرینی تعیینکننده در روند تحولات سیاسی و اجتماعی، تلاش میکند، تصویری روشن از جایگاه امام راحل در شکلگیری تاریخ معاصر ایران ارائه دهد.
«همیشه با امام»، در این دو قسمت با مرور رخدادها و نقاط عطف، به ابعاد مختلف رهبری و اثرگذاری امام خمینی (ره) در مسیر آگاهیبخشی، بسیج اجتماعی و جهتدهی به تحولات سرنوشتساز میپردازد و مخاطبان را با بخشهایی از میراث فکری و تاریخی ایشان همراه میکند.
این برنامه با تهیهکنندگی فاطمه اقتداری و اجرای میثم درویش اسکندری، سهشنبه و چهارشنبه ۱۲ و ۱۳ خرداد، ساعت ۱۷:۰۰، پخش می شود.
برنامه «امام دلها»، با محور بررسی ابعاد اجتماعی شخصیت امام خمینی (ره)، سهشنبه ۱۲ خرداد ساعت ۰۹:۳۰، پخش میشود.
این برنامه به تهیهکنندگی زهرا قائدی، اجرای مهرناز فقیهی، هماهنگی فرزاد محمدی و نویسندگی مهدی رسولی، به نقش و اثرگذاری اجتماعی امام راحل در همراهی و هدایت مردم میپردازد.
موضوع برنامه «امام دلها»، بررسی ابعاد اجتماعی شخصیت امام خمینی (ره) است، از جایگاه مردمی و نقشآفرینی در همبستگی اجتماعی تا شیوه ارتباط با اقشار مختلف و تأثیر اندیشه و رفتار اجتماعی ایشان در شکلگیری و هدایت جریانهای مهم تاریخ معاصر.