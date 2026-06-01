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استاندار ایلام ، مدیرکل امور مرزی وزارت کشور و دبیر ستاد مرکزی اربعین از بخشهای مختلف پایانه مرزی شهید سلیمانی مهران بازدید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز ایلام؛ «احمد کرمی» استاندار ایلام ، «حسن عباسی» مدیرکل امور مرزی وزارت کشور و «جعفری» دبیر ستاد مرکزی اربعین با حضور در پایانه مرزی شهید سلیمانی مهران، به صورت میدانی از بخشهای مختلف این پایانه بازدید کردند.
در این بازدید، مسئولان در جریان اقدامات انجامشده و روند خدماترسانی در پایانه قرار گرفتند.
در ادامه این بازدید جلسه ای به منظور ساماندهی مرز و طرح جامع پایانه مرزی مهران در سالن جلسات پایانه مرزی مهران برگزار شد.
عباسی مدیرکل امور مرزی وزارت کشور در این جلسه مرز مهران را پیشانی جمهوری اسلامی ایران خواند و گفت: مهران مهمترین گذرگاه تردد زائران اربعین است و باید از همه ظرفیتها برای ارائه خدمات مطلوب به زائران استفاده شود.
همچنین جفری، دبیر ستاد مرکزی اربعین، تأکید کرد: تسهیل تردد زائران و ساماندهی زیرساختهای پایانه مرزی مهران باید در اولویت قرار گیرد.
استاندار ایلام بیان کرد: موضوعات مختلفی از جمله ساماندهی مرز مهران، تدوین و تصویب طرح جامع پایانه مرزی مهران و همچنین مسائل مرتبط با حوزه تجارت و گمرک مورد بررسی قرار گرفت.
کرمی افزود: در این جلسه نمایندگان تمامی دستگاههای اجرایی در سطوح ملی و استانی حضور داشتند و درباره راهکارهای توسعه زیرساختها و تسهیل فرآیندهای تجاری و مرزی به بحث و تبادل نظر پرداختند.
وی اعلام کرد: در پایان جلسه مقرر شد اقدامات لازم برای تصویب طرح جامع پایانه مرزی مهران با همکاری دستگاههای ذیربط تسریع شود.
کرمی یادآور شد: همچنین بر هماهنگی میان نهادهای مسئول برای توسعه زیرساختها و فراهمسازی بسترهای لازم جهت تسهیل تجارت و تردد در این مرز تأکید شد.
وی با اشاره به ظرفیتهای گسترده مرز مهران، آینده تجاری این گذرگاه را روشن ارزیابی کرد و بر ضرورت بهرهگیری از فرصتهای موجود برای توسعه مبادلات اقتصادی تأکید.