مصرف برق در روز گذشته به ۴ هزار و ۵۱۲ مگاوات در استان رسید که با میزان تولید برق برابری می‌کند.

برابری تقاضا و تولید برق استان به میزان ۴۵۱۲ مگاوات در روز گذشته

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ سخنگوی صنعت برق استان اصفهان گفت: با اجرای برنامه‌های مدیریت مصرف برق در بخش‌های کشاورزی، صنایع و ادارات استان و همراهی مردم استان در صرفه جویی تقاضا با تولید برابری می‌کند.

داود قاسمی افزود: سال گذشته اجرای برنامه‌های مدیریت مصرف برق در بخش‌های مختلف کاهش ۵ درصدی مصرف را در استان به همراه داشته است.

وی، ظرفیت تولید نیروگاه‌های برقی وآبی استان را ۴۵۲۰ مگاوات بیان کرد و گفت: تابستان امسال برنامه‌ای برای خاموشی خانگی نداریم به شرط اینکه مردم در بحث مدیریت مصرف همکاری لازم و همراهی را داشته باشند.

سخنگوی صنعت برق استان اصفهان افزود: همچنین مردم لازم است دمای همدلی ۲۵ درجه سانتی گراد را رعایت کنند و از دور کند کولر‌ها استفاده و در پیک بار مصرف از ساعت ۱۲ ظهر تا ۱۸ همچنین ۱۹ تا ۲۳ از استفاده از وسایل برقی پرمصرف خودداری کنند.

داود قاسمی گفت: رعایت نکردن مدیریت مصرف در ساعات پیک بار پرداخت هزینه چهار برابری را برای مشترکان به همراه دارد.

وی افزود: روز گذشته میزان تقاضای برق در کشور ۶۴ هزار مگاوات رسید و با توجه به شدت گرفتن گرمای هوا میزان تقاضای مصرف هر روز بیشتر می‌شود.