پخش زنده
امروز: -
اداره کل هواشناسی استان تهران اعلام کرد: امروز و فردا (۱۱ و ۱۲ خرداد) در گستره استان تهران در بعضی ساعتها وزش باد شدید تا خیلی شدید با احتمال طوفان گرد و خاک پیشبینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، بر اساس اعلام اداره کل هواشناسی استان تهران: بر پایه واکاوی الگوهای همدیدی و بررسی نقشههای پیش یابی طی پنج روز آینده آسمان استان تهران صاف تا کمی ابری در بعضی ساعت ها همراه با افزایش ابر و افزایش وزش باد پیشبینی میشود.
امروز و فردا (۱۱ و ۱۲ خرداد) در گستره استان تهران در بعضی ساعتها وزش باد شدید تا خیلی شدید با احتمال طوفان گرد و خاک و گاهی با کاهش کیفیت هوا و دید بهویژه در ساعتهای بعد از ظهر و شب در بخشهای جنوبی غربی و مرکزی مورد انتظار است همچنین در دامنهها و ارتفاعات بهویژه در ارتفاعات بالادست گاهی رشد ابر و رگبار پراکنده باران پیشبینی میشود.
آسمان تهران فردا (۱۲ خرداد) صاف تا کمی ابری در بعضی ساعتها افزایش باد از بعد از ظهر وزش باد شدید گاهی گرد و خاک با حداقل دمای ۲۱ و حداکثر دمای ۳۲ درجه سانتیگراد و طی چهارشنبه (۱۳ خرداد) صاف در بعضی ساعتها افزایش باد گاهی گرد و خاک در شب قسمتی ابری با حداقل دمای ۲۳ و حداکثر دمای ۳۲ درجه سانتیگراد پیشبینی میشود.