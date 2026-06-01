استاندار یزد گفت: همه مراکزی که تحت عناوینی، چون مهدکودک، کودکستان و مدارس غیر انتفاعی فعالیت می‌کنند، موظف به دریافت مجوزصرفا از آموزش و پرورش هستند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، بابایی در نشست شورای آموزش و پرورش استان یزد گفت: مراکزی که در حوزه کودک فعالیت می‌کنند باید از آموزش و پرورش مجوز بگیرند.بابایی ادامه داد: مراکزی که در حوزه کودک و با عناوین مدرسه، مهد کودک و کودکستان فعالیت می‌کنند به هیچ عنوان حق ندارند مجوز‌هایی را از دستگاه‌هایی غیر از آموزش و پرورش بگیرند.

بابایی افزود: دستگاه‌هایی مثل اداراه کل تعاون کار و رفاه اجتماعی، صنعت معدن و تجارت و ورزش و جوانان حق صدور مجوز برای مراکزی که با سنین پایین سروکار دارند ندارند و همه این مجوز‌ها باید ۱۰۰ درصد با هماهنگی آموزش و پرورش باشد.وی خاطرنشان کرد: مجوز‌هایی هم که قبلا صادر شده، باید مجدد از آموزش و پررورش مجوز بگیرندوخانواده‌ها هم توجه داشته باشند که فرزندان خود را در مراکز مجوزدار ثبت نام کنند.

استاندار یزد، اهمیت آموزش برای دانش آموزان را خاطرنشان کرد و گفت: آموزش‌ها باید جامع نگر و پرمحتوا باشد تا رویه‌های نامناسب در ذهن بچه‌ها شکل نگیرد.بابایی، همچنین آموزش معلمان و تقویت حوزه نرم افزاری را خوستار شد.

تخصیص ۳۰ درصد از بودجه‌های عمرانی شهرستان‌ها برای تعمیر و بازسازی مدارس، توسعه طرح نهضت عدالت آموزشی و برگزاری مناسب کلاس‌های اوقات فراغت از دیگر مصوبات این نشست بود.

در ابتدای این نشست در ارتباط تلفنی با وزیرآموزش و پرورش بر تقویت برنامه‌ها و اقدامات آموزشی تاکید شد.