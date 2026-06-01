به همت سازمان منطقه آزاد ماکو، عملیات حذف مانع توسعه گیت‌های خروجی مرز بازرگان در شهرستان ماکو آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، در ادامه اقدامات دولت چهاردهم برای رفع گلوگاه‌های مرز بازرگان و تسهیل تجارت خارجی کشور، عملیات تخریب دیوار حائل موجود در محدوده مرزی ایران و ترکیه که یکی از موانع توسعه گیت‌های خروجی کامیون در مرز بازرگان به شمار می‌رفت، آغاز شد.

این اقدام در پی سلسله جلسات تخصصی برگزار شده برای حل مشکلات گمرک و مرز بازرگان و با تاکید محمدجعفر قائم‌پناه، نماینده ویژه رئیس‌جمهور در امور ساماندهی و رفع مشکلات مرز بازرگان در دستور کار قرار گرفت.

طی ماه‌های اخیر، دولت چهاردهم با هدف روان‌سازی تردد کالا، کاهش زمان توقف کامیون‌ها و توسعه زیرساخت‌های تجاری این گذرگاه بین‌المللی، اقدامات متعددی را در دستور کار قرار داده است.

در همین راستا، پس از بازدید‌های میدانی مسئولان ارشد کشور و برگزاری نشست‌های کارشناسی متعدد، موضوع حذف موانع فیزیکی توسعه گیت‌های خروجی مرز بازرگان به عنوان یکی از مطالبات اصلی فعالان حوزه حمل‌ونقل و تجارت مورد تأکید قرار گرفت.

بر این اساس عملیات اجرایی تخریب دیوار حائل توسط معاونت فنی و عمرانی سازمان آغاز شده و پس از تکمیل، زمینه لازم برای توسعه گیت‌های خروجی و افزایش ظرفیت تردد کامیون‌های ترانزیتی در مرز بازرگان فراهم خواهد شد.

مرز بازرگان به عنوان مهم‌ترین مرز زمینی کشور و یکی از پرترددترین گذرگاه‌های تجاری ایران، نقش مهمی در مبادلات اقتصادی و ترانزیتی کشور ایفا می‌کند و رفع موانع زیرساختی آن از جمله اولویت‌های دولت و سازمان منطقه آزاد ماکو به شمار می‌رود.

سازمان منطقه آزاد ماکو طی ماه‌های اخیر در راستای اجرای برنامه جامع ساماندهی مرز بازرگان، اقدامات متعددی از جمله حذف سوله‌های کنترل دام، آغاز عملیات احداث سردرب‌های جدید تجاری و مسافری و توسعه زیرساخت‌های مرتبط را در دستور کار قرار داده است.

حسین گروسی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو با تأکید بر اهمیت توسعه زیرساخت‌های مرزی اظهار داشت: بازرگان دروازه تجارت ایران با اروپا است و هر اقدامی که منجر به تسهیل تردد، افزایش ظرفیت پذیرش ناوگان حمل‌ونقل و روان‌سازی فرآیند‌های تجاری شود، در نهایت به نفع اقتصاد ملی خواهد بود.

وی افزود: سازمان منطقه آزاد ماکو با تمام توان در کنار دستگاه‌های ملی و استانی برای اجرای مصوبات و رفع موانع موجود در مرز بازرگان تلاش می‌کند و روند توسعه زیرساخت‌های این مرز راهبردی با جدیت ادامه خواهد یافت.