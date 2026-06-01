

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سرپرست سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران به مناسبت روز ملی شیر گفت: مازندران با بهره گیری از ظرفیت بالای دامپروری و شرایط مساعد آب و هوایی، جایگاه راهبردی در تأمین امنیت غذایی و صنایع لبنی کشور دارد.



اسداله تیموری افزود: ۳ میلیون و ۷۳۵ هزار و ۴۳۸ رأس دام در مازندران نگهداری می‌شود که این حجم عظیم دام، حاصل تلاش شبانه روزی دامداران و حمایت‌های دولتی در بخش‌های بهداشت، نهاده‌ها و تجهیزات است.



سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران ساختار دامداری استان را متشکل از دو بخش صنعتی و سنتی عنوان کرد و گفت: در حال حاضر ۴۱۴ واحد دامداری صنعتی فعال با فناوری نیمه مدرن و مدرن و ۹ هزار و ۶۸۰ واحد دامداری سنتی مجوزدار در سطح استان فعال هستند و علاوه بر تولید شیر، نقش مؤثری در اشتغال پایدار روستایی و جلوگیری از مهاجرت دارند.



تیموری یانسری با تأکید بر لزوم افزایش بهره وری افزود: با وجود این ظرفیتها، میانگین تولید شیر به ازای هر رأس دام در مازندران همچنان قابلیت ارتقا دارد.

او ادامه داد: برنامه‌های سازمان جهاد کشاورزی در سال ۱۴۰۵ شامل اصلاح نژاد، بهبود تغذیه، ترویج جایگاه‌های بهداشتی و کاهش تلفات دام است تا سهم استان از تولید ملی افزایش یابد



وی گفت: تولید شیر منوط به تأمین نهاده ها، حمایت تعرف‌های از محصولات داخلی و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی در استان است که تحقق این مهم نیازمند همکاری همه دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی دارد.