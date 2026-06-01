عوامل پلیس راه استان همدان هنگام گشت زنی، یک دستگاه خودروی سواری مزدا ۳ را با بیش از نیم میلیارد ریال خلافی، توقیف و راهی پارکینگ کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، رئیس پلیس راه استان همدان گفت: مأموران تیم نامحسوس هنگام کنترل تخلفات رانندگی، یک دستگاه خودروی سواری مزداد ۳ را به علت ارتکاب همزمان ۲ تخلف حادثه ساز سرعت و سبقت غیرمجاز در جادذه خلعت آباد توقیف کردند.

سرهنگ سرمدی افزود: پس از استعلام وضعیت خلافی این وسیله نقلیه مشخص شد خودرو دارای ۵۲۸ میلیون و ۵۷۵ هزار ریال خلافی معوق است.

او تأکید کرد: خودرو‌های دارای خلافی بالای ۵۰ میلیون ریال که سابقه دستور توقیف در سامانه اجرائیات داشته باشد، متوقف و به پارکینگ منتقل می‌شود.

سرهنگ سرمدی گفت: ۴۵ دستگاه خودرو بالای ۵۰ میلیون ریال خلافی از ابتدای سال تاکنون توقیف شده است که بیشترین میزان خلافی مربوط به این خودروی سواری است.