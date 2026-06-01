برترینهای شنای ایران در رده سنی ۱۷ و ۱۸ در مسابقات انتخابی تیم ملی در اصفهان مشخص شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ در این اردو ۲۰ نفر از بهترین شناگران جوان و آینده دار ایران حضور داشتند که در پایان ۶ نفر برتر به تیم ملی برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا انتخاب شدند.
رقابتی حساس و نفس گیر زیر نظر مربیان با تجربه و دعوت شده به تیم ملی که با رکوردگیری مناسب و خوبی از سوی شناگران دعوت شده همراه بود.
شناگران جوان و آینده دار ایران که حالا مصمم و پرتلاش آماده میشوند تا در رقابتهای بین المللی افتخار آفرینان کشور باشند.
رقابتهای شنای جوانان قهرمانی آسیا اواخر تیر امسال به میزبانی تایلند برگزار خواهد شد.