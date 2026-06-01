برنامه «افق روشن»، به مناسبت سالروز انتخاب رهبر شهید انقلاب، سه‌شنبه و چهارشنبه (۱۲ و ۱۳ خرداد)، از رادیو سلامت پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، این برنامه با هدف بررسی آرا، اندیشه و منظومه فکری رهبر شهید در حوزه سلامت و جمعیت، ساعت ۱۰:۳۰، پخش می شود.

در این برنامه با موضوع «ایرانی سالم و ثروت فردای ایران»، کارشناسان مسائل انقلاب و منظومه فکری امام شهید، اخلاق سلامت، جمعیت و خانواده به بررسی سیاست‌های کلی ابلاغی سلامت و جمعیت رهبر شهید انقلاب خواهند پرداخت.

دکتر فرشته روح‌افزا، کارشناس حوزه زن و خانواده و عضو کارگروه مطالعات جمعیتی موسسه آموزشی امام خمینی (ره)، از جمله کارشناسانی است که در این برنامه به ارائه دیدگاه‌های خود می‌پردازد.

ویژه‌برنامه «افق روشن»، با رویکردی تحلیلی و تبیینی، تلاش دارد تا ابعاد مختلف اندیشه‌های رهبر شهید در حوزه سلامت، خانواده و جوانی جمعیت را برای شنوندگان رادیو سلامت تبیین کند.