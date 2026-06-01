سرپرست شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران از مدیریت هوشمندانه مسیرهای پروازی برای تسهیل بازگشت زائران خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، عملیات بازگشت حجاج بیتالله الحرام به کشور از امروز ۱۱ خرداد آغاز شد. بر اساس اعلام شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران، نخستین پرواز بازگشت زائران، امروز در فرودگاه بینالمللی شهید هاشمینژاد مشهد به زمین نشست.
مرتضی دهقان، سرپرست شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران، با اشاره به تمهیدات ویژه برای این عملیات اظهار داشت: «این شرکت در راستای افزایش تسهیلات و رفاه حال زائران، تمام توان خود را برای فراهمسازی شرایطی مطلوب جهت بازگشت حجاج به کار گرفته است.»
وی افزود: «با همکاری نزدیک میان شرکت فرودگاهها، سازمان هواپیمایی کشوری و سایر نهادهای ذیربط در فضای کشور، مسیرهای پروازی با دقت برنامهریزی و بهینهسازی شدند تا عملیات بازگشت با ایمنی و نظم کامل انجام شود.»
طبق این گزارش، مقرر شده است تا پایان عملیات بازگشت در تاریخ ۲۵ خردادماه، ۶ فرودگاه اصلی کشور شامل فرودگاه بینالمللی شهید هاشمینژاد مشهد، زاهدان، شیراز، اصفهان، گرگان و فرودگاه بینالمللی امام خمینی میزبانی از حجاج عزیز را بر عهده داشته باشند.
این عملیات که از امروز کلید خورده است، با هدف تسهیل در دسترسی زائران به شهرهای محل اقامتشان و کاهش زمان جابهجایی زمینی طراحی و اجرا میشود. تمامی تیمهای عملیاتی و پشتیبانی در فرودگاههای مقصد برای استقبال و ارائه خدمات به زائران در حالت آمادهباش قرار دارند.