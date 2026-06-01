امام جمعه چایپاره توجه ویژه به دستاورد‌های جنگ تحمیلی سوم و ثبت و ضبط بعثت مردمی و حماسه حضور در صفحات تاریخ تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، امام جمعه چایپاره در اولین جلسه شورای فرهنگ عمومی این شهرستان گفت: به حق رهبر شهید انقلاب در مورد ملت ایران فرمودند این مردم دوباره مبعوث خواهند شد و ما شاهد هستیم که حضور حماسی مردم در خیابان‌ها نشان از مبعوث شدن ملت ایران است و این بعثت مردمی و این حماسه حضور باید در صفحات تاریخ این کشور ضبط و ثبت شود.



حجت الاسلام کریمپور از اهل قلم خواست حماسه حضور مردم را به عنوان یک فرهنگ حماسی مردمی ثبت و ضبط کنند.