خاکبرداری تصفیهخانه سایت پسماند نور با هدف آمادهسازی بستر اجرای سازههای اصلی در حال انجام است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مازندران گفت: در حال حاضر عملیات خاکبرداری محل فونداسیون تصفیهخانه سایت پسماند نور با هدف آمادهسازی بستر اجرای سازههای اصلی در حال انجام است و اقدامات اجرایی مطابق برنامه زمانبندی پیش میرود.
دادبود افزود: عملیات آرماتوربندی فونداسیون تصفیهخانه آغاز شده و مراحل اجرایی این بخش از طرح با هدف آمادهسازی برای بتنریزی و تکمیل سازههای اصلی در دست اجرا قرار دارد.
او با تأکید بر اهمیت این طرح در حوزه مدیریت پسماند و ارتقای شاخصهای زیستمحیطی استان افزود: تکمیل این تصفیهخانه نقش مهمی در بهبود فرآیندهای مدیریت پسماند شهرستان نور و افزایش کارآمدی زیرساختهای خدماتی منطقه خواهد داشت.
دادبود گفت: طرحهای زیستمحیطی از اولویتهای اصلی مازندران به شمار میرود و با پیگیریهای مستمر و تأمین بهموقع منابع، تلاش میشود روند اجرای این طرحها با سرعت بیشتری ادامه یابد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مازندران افزود: با تداوم عملیات اجرایی و هماهنگی دستگاههای مرتبط، انتظار میرود بخشهای مختلف تصفیهخانه سایت پسماند نور در زمانبندی تعیینشده تکمیل و وارد مرحله بهرهبرداری شود.