انجمن میراث‌داران فرهنگ هرمزگان با عبور موفقیت‌آمیز از فیلتر‌های ارزیابی کمیته تخصصی یونسکو، در آستانه کسب اعتبارنامه رسمی به عنوان «سازمان مشورتی» ذیل کنوانسیون پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس (۲۰۰۳) قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ انجمن میراث‌داران فرهنگ هرمزگان توانسته است با ارائه مستندات تخصصی و احراز صلاحیت‌های لازم در حوزه مطالعات و کنشگری میراث ناملموس، نظر مثبت کمیته ارزیابی یونسکو را جلب نماید. در پی این موفقیت، دعوت‌نامه رسمی حضور در مجمع عمومی برای این مجموعه صادر شده است که نشان‌دهنده پذیرش این انجمن در زمره نهاد‌های غیردولتی (NGO) منتخب برای ایفای نقش مشورتی در سطوح بین‌المللی است.

این فرایند راهبردی، در مجمع عمومی پیش‌رو که در تاریخ ۲۷ و ۲۸ خردادماه ۱۴۰۵ (۱۷ و ۱۸ ژوئن ۲۰۲۶) برگزار خواهد شد، به مرحله تصویب نهایی می‌رسد.

کارشناس پاسدار میراث ناملموس اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی هرمزگان و پیشنهاددهنده این پرونده به یونسکو، ضمن تبیین ابعاد این رویداد، گفت : اعتباربخشی یونسکو صرفاً یک تأییدیه ساده نیست، بلکه فرایندی است که طی آن، سازمان‌های مردم‌نهاد از منظر استاندارد‌های بین‌المللی، به عنوان بازو‌های تخصصی کنوانسیون میراث ناملموس شناسایی می‌شوند. این جایگاه، به مثابه تأییدیه کیفیت عملیاتی و علمی برای نهاد‌هایی است که در خط مقدمِ شناسایی، مستندسازی و پاسداری از میراث ناملموس فعالیت می‌کنند.

طاهره رضایی با تشریح ماهیت این اعتباربخشی افزود: یونسکو با این اقدام، ضمن تأیید دانش، تجربه و صلاحیت نهادیِ انجمن میراث‌داران فرهنگ هرمزگان، بر نقش کلیدیِ مشارکت نهاد‌های مدنی در مدیریت میراث فرهنگی تأکید می‌ کنذ ، این اعتباربخشی، به معنای ورود به شبکه جهانی متخصصان و کنشگرانی است که زبان مشترک یونسکو در حوزه پاسداری از میراث ناملموس را نمایندگی می‌کنند.

وی با اشاره به پیامد‌های کلان این رخداد در عرصه دیپلماسی فرهنگی گفت : حضور یک نهاد غیردولتی ایرانی در این سطحِ استانداردسازی جهانی، ضمن ارتقای اعتبار تخصصیِ آن مجموعه، به تقویتِ دیپلماسی عمومی و افزایش ضریب نفوذ ایران در تصمیم‌سازی‌های بین‌المللی حوزه میراث ناملموس کمک شایانی خواهد کرد. این تحول، زیرساختی برای هم‌افزایی میان دانش بومی هرمزگان و استاندارد‌های جهانی حفاظت از میراث است.

کارشناس پاسدار میراث ناملموس اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی هرمزگان افزود : در صورت تصویب نهایی در مجمع عمومی، انجمن میراث‌داران فرهنگ هرمزگان به عنوان سازمان رسمی طرف مشورت یونسکو، ظرفیت‌های جدیدی را در زمینه‌های ظرفیت‌سازی، پژوهش‌های میدانی و مشارکت در سیاست‌گذاری‌های کلان پاسداری خواهد گشود. این دستاورد، افق‌های نوینی را برای معرفی توانمندی‌های فرهنگی بومی ایران در مقیاس جهانی ترسیم خواهد کرد.