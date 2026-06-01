به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، شرکت کنترل ترافیک شهرداری تهران اعلام کرد :با توجه به انجام عملیات تعمیر، نگهداری و کالیبراسیون تجهیزات تونل توحید و تونل امیرکبیر، هر دو مسیر تونل توحید و هر دو دهانه تونل امیرکبیر در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۱ از ساعت ۲۴ الی ۵ صبح روز بعد، مسدود است.

مسیر‌های جایگزین تونل توحید:مسیر جایگزین به سمت شمال ،بزرگراه شیخ فضل‌الله نوری، بزرگراه چمران ومسیر جایگزین به سمت جنوب،بزرگراه نواب صفوی،زرگراه یادگار امام، است.

همچنین مسیر‌های جایگزین تونل امیرکبیر، مسیر جایگزین به سمت شمال،بزرگراه امام علی ،خیابان دماوند به سمت شرق و سپس شمال (بسته به مقصد)فو مسیر جایگزین به سمت جنوب، بزرگراه امام علی،خیابان دماوند به سمت غرب و سپس جنوب (بسته به مقصد) تعیین شده است.