

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای مازندران از تداوم پرشتاب عملیات اجرایی طرح آبرسانی به شهرستان میاندورود خبر داد و گفت: از زمان آغاز عملیات اجرایی این طرح در تابستان سال گذشته تاکنون، اجرای بخش‌های مختلف طرح با تأمین به‌موقع اعتبارات و بدون وقفه در حال انجام است و چهار کیلومتر از خط انتقال این طرح به بهره‌برداری رسیده است



حیدر داوودیان با بیان این‌که اجرای طرح‌های تأمین آب در نقاط مختلف استان با جدیت دنبال می‌شود، افزود: عملیات اجرایی طرح آبرسانی به میاندورود به عنوان بخشی از مجتمع شماره هفت طرح جامع تأمین آب آشامیدنی از آب‌های سطحی مازندران از ۳۰ تیر پارسال با حضور وزیر نیرو آغاز شد و در ماه‌های اخیر نیز با وجود شرایط خاص کشور، روند اجرای این طرح بدون هیچ‌گونه وقفه‌ای ادامه یافته است.



وی افزود: این طرح با احداث ۲۰ کیلومتر خط انتقال و دو مخزن ذخیره آب با ظرفیت مجموع ۲۵ هزار متر مکعب در حال اجراست و پس از تکمیل، ۱۶۵ لیتر بر ثانیه آب تصفیه‌شده را از تصفیه‌خانه آب آشامیدنی ساری به شبکه توزیع آب شهرستان میاندورود منتقل خواهد کرد.



مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای مازندران ادامه داد: خط انتقال این طرح شامل بخش‌های مختلفی با لوله‌های چدنی و فولادی در اقطار ۵۰۰ و ۸۰۰ میلی‌متر است که اجرای آن با سرعت مناسب در حال پیشرفت بوده و تاکنون چهار کیلومتر از خط انتقال چدنی ۸۰۰ میلی‌متری تکمیل شده است.



داوودیان با اشاره به احداث دو مخزن ذخیره آب در این طرح گفت: یک مخزن ۱۵ هزار متر مکعبی در مسیر خط انتقال و یک مخزن ۱۰ هزار متر مکعبی در شهر سورک احداث خواهد شد که نقش مهمی در پایداری تأمین آب منطقه خواهند داشت.



وی خاطرنشان کرد: همزمان با اجرای عملیات عمرانی، اقدامات مربوط به تملک زمین‌های مورد نیاز برای احداث مخازن و مسیر خط انتقال نیز در دستور کار قرار دارد و با جدیت پیگیری می‌شود.



مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای مازندران با اشاره به تأمین منابع مالی مورد نیاز این طرح اظهار کرد: با حمایت استاندار مازندران و همراهی نمایندگان مجلس، موافقت اصولی دریافت ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات از محل ماده ۵۶ قانون الحاق برای طرح‌های آبرسانی ساری و میاندورود اخذ شده است که تخصیص این اعتبار می‌تواند روند اجرای طرح را بیش از پیش تسریع کند.