\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627 \u0645\u0631\u06a9\u0632\u06cc\u061b \u0622\u062e\u0631\u06cc\u0646 \u06af\u0631\u0648\u0647 \u062d\u0627\u062c\u06cc\u0627\u0646 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0645\u0631\u06a9\u0632\u06cc \u06f2\u06f1 \u062e\u0631\u062f\u0627\u062f \u0628\u0647 \u0633\u0645\u062a \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u067e\u0631\u0648\u0627\u0632 \u0645\u06cc \u06a9\u0646\u0646\u062f.\n