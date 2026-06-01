به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهکیلویه و بویراحمد، دبیر شورای زکات شهرستان چرام در مراسم تجلیل از فعالان این ستاد گفت: سال گذشته دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان زکات در این شهرستان جمع آوری شد.

سید اسحاق بخشایش افزود: این میزان زکات جمع آوری شده در اجرای طرح‌های عمومی هزینه شد.

حجت‌الاسلام سید نورالله افشار امام جمعه چرام هم در این مراسم با تأکید بر اهمیت ترویج فرهنگ زکات، ضعف در حوزه تبلیغ این فریضه الهی را یکی از دلایل اصلی کم‌رنگ شدن آن در جامعه دانست و خواستار برگزاری مستمر نشست‌های تبیینی در روستا‌های این شهرستان شد.

در مراسم تجلیل از فعالان ستاد زکات پاتاوه نیز حجت الاسلام سیادت امام جمعه این شهر با اشاره به مسئله ترغیب و تشویق مردم به پرداخت زکات افزود: باید با برگزاری مستمر جلسات تبلیغی در روستا‌ها زمینه جمع آوری زکات را فراهم نمود.