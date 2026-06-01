هدفگذاری تهیه و توزیع ۷۰۰ هزار دست غذا در عید غدیر امسال
دبیر اجرایی بنیاد بینالمللی غدیر استان بوشهر یکی از برنامههای شاخص امسال را «اطعام غدیر» دانست و گفت: هدفگذاری امسال تهیه و اطعام ۷۰۰ هزار دست غذا در عید غدیر با مشارکت مردم است.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، حسین کارگر در گفتوگو با خبرنگار ما گفت: بنیاد بینالمللی غدیر در استان بوشهر در ۲۷ شهر شعبه و نمایندگی دارد که ریاست این نمایندگیها بر عهده امام جمعه هر شهرستان است.
وی افزود: همچنین در سطح استان حدود ۴۰۰ روستا «رابط غدیر» دارد و برنامههای بنیاد غدیر با مشارکت، حمایت و پشتیبانی مردم و اجرای مستقیم بسیاری از فعالیتها از سوی خود مردم پیش میرود.
دبیر اجرایی بنیاد بینالمللی غدیر استان بوشهر با اشاره به تنوع فعالیتهای دهه امامت و ولایت بیان کرد: حدود ۴۳ برنامه کلی و عمده در استان تعریف شده که تکرار و اجرای آنها در شهرها و روستاهای مختلف گسترده است؛ به عنوان نمونه «سرود غدیر» یک برنامه محوری است، اما در همه شهرها و روستاها اجرا میشود.
وی یکی از برنامههای شاخص را «اطعام غدیر» دانست و گفت: سال گذشته نزدیک به ۶۰۰ هزار دست غذا از سوی مردم در قالب اطعام غدیر توزیع شد و امسال نیز با وجود شرایط و اوضاع جنگی، مردم برای مشارکت گستردهتر اعلام آمادگی کردهاند؛ بر همین اساس انتظار میرود میزان اطعام به ۷۰۰ هزار دست در سراسر استان برسد.
کارگر «سرود غدیر»، «اطعام غدیر» و «جشن خانوادگی غدیر» را از مهمترین برنامههای دهه امامت و ولایت عنوان کرد و افزود: سرود غدیر بهویژه نوجوانان و جوانان را درگیر میکند و گاه یک ماه برای تمرین و حفظ شعر و اجرای آن روی صحنه زمان میگذارند؛ همچنین در جشن خانوادگی غدیر، هر خانواده در منزل خود مراسم جشن برگزار میکند.
وی با اشاره به برنامه «مشاعره علوی» گفت: برای پربارتر شدن مشاعره علوی، از مردم درخواست داریم کتابهایی که شامل اشعار مرتبط با امیرالمؤمنین (ع) است به بنیاد غدیر اهدا کنند یا مشخصات این کتابها را اعلام کنند تا مجموعهای از کتابهای شعر گردآوری شود و امکان جمعآوری اشعار برای ۳۲ حرف فارسی و برگزاری مشاعره علوی با مشارکت حداکثری فراهم شود.