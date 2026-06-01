

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ بهروز اسکندرنیا با اشاره به عزم جدی استاندار مازندران برای رفع مشکلات زیرساختی در مناطق روستایی گفت: با تأکیدات صریح و پیگیری‌های مستمر استاندار و با توجه به رویکرد عملیاتی که ایشان در مدیریت پروژه‌های عمرانی در پیش گرفته‌اند، روند آسفالت‌ریزی در روستا‌های بخش مرکزی شتاب گرفته است.



ائ افزود: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده و تخصیص اعتبارات لازم، پیش‌بینی ما این است که در صورت تداوم همین روند، طی یک‌سال آینده هیچ روستایی در مرکز استان بدون آسفالت نخواهد بود.



سرپرست فرمانداری شهرستان ساری با بیان اینکه توسعه متوازن روستایی از اولویت‌های مدیریت استان است، تصریح کرد: تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام، بهبود راه‌های روستایی و ارتقای کیفیت دسترسی‌ها از جمله محور‌های اصلی برنامه‌های عمرانی شهرستان ساری است.