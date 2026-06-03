مدیرکل آموزش و پرورش استان همدان گفت: دریافت هرگونه وجه از خانواده‌ها به جز هزینه‌های قانونی مربوط به کتب درسی و بیمه دانش‌آموزی در هیچ مدرسه دولتی و حتی هیئت امنایی مجاز نیست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، رسول شیدایی با اشاره به ضوابط ثبت‌نام دانش‌آموزان افزود: به استثنای مدارس خاص (شاهد، سمپاد، نمونه دولتی)، هرگونه دریافت وجه از خانواده‌ها به جز هزینه‌های قانونی مربوط به کتب درسی و بیمه دانش‌آموزی در هیچ مدرسه دولتی و حتی هیئت امنایی مجاز نیست.

او همچنین با تأکید بر اجرای طرح شاداب‌سازی مدارس (شهید عجمیان)، تصریح کرد: نباید صرفاً منتظر حضور گروه‌های جهادی برون‌سازمانی باشیم؛ بلکه می‌توانیم با بهره‌گیری از ظرفیت اتحادیه انجمن‌های اسلامی، سازمان دانش‌آموزی و مساجد، گروه‌های جهادی درون‌سازمانی تشکیل دهیم.

مدیرکل آموزش و پرورش استان همدان بر توانمندسازی نیروی انسانی در فصل تابستان هم تأکید کرد و گفت: برگزاری دوره‌های کاربردی و مهارت‌آموز برای معلمان، والدین و دانش‌آموزان در دستور کار قرار دارد.