مدیرعامل شرکت عمران، آب و خدمات کیش، گفت: برنامه توسعه، نوسازی، بهسازی و نگهداشت اماکن ورزشی پارسال در کیش اجرا شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، علی عدلی، گفت: بیش از ۲۵۰ فرآیند فنی، عمرانی و تأسیساتی همزمان با اجرای برنامه نوسازی و بهسازی اماکن ورزشی، در مجموعه‌های ورزشی کیش با هدف ارتقای ایمنی، افزایش کیفیت بهره‌برداری، استانداردسازی زیرساخت‌ها و بهبود خدمات‌رسانی به ورزشکاران، شهروندان و گردشگران انجام شده است.

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت عمران، آب و خدمات کیش، گفت: نوسازی سامانه گرمایشی و بخار سونای خشک و بخار، ترمیم و بازسازی بخش‌هایی از حوضچه استخر اصلی، بازسازی اتاقک های دوش و مقاوم‌سازی دیواره و احیای چاه آب داخل موتورخانه از اقدامات اجرایی استخر المپیک است.

علی عدلی افزود: در استخر کرانه نیز مقاوم‌سازی سازه اصلی سقف، نوسازی سقف کاذب، رنگ‌آمیزی نما، تعویض شیرآلات، بهسازی روشنایی و نیز بندکشی و ترمیم کف و بخش‌هایی از سرویس‌های بهداشتی و حمام انجام شده است.

او افزود: احداث ساختمان صدور بلیط و حراست، نوسازی سرویس‌های بهداشتی و اتاقک های دوش‌های غربی، بهسازی و نوسازی شبکه فاضلاب و آبرسانی و بازسازی واحدهای حراست با هدف ارتقای خدمات و افزایش سطح رفاه و نظم بهره‌برداری در مجموعه ورزشی ساحل بانوان (پلاژ) اجرا شد.

علی عدلی، گفت: نوسازی تور و تیر‌های دروازه، اصلاح ورودی تماشاگران و نیمکت بازیکنان در زمین فوتبال شماره ۲، نصب فنس پیرامونی زمین چمن فوتبال شماره ۱ و اجرای روشنایی زمین‌های فوتبال شماره ۳ و ۴ با احداث ۲۸ دکل روشنایی و استفاده از چراغ‌های LED، در راستای ارتقای استاندارد بهره‌برداری و بهبود کیفیت خدمات مجموعه های زمین فوتبال انجام شد.

مدیرعامل شرکت عمران، آب و خدمات کیش، گفت: نوسازی سنگ کف و دیواره‌های آسیب‌دیده سکو‌های تماشاگران، بازسازی رختکن‌ها و سرویس‌های بهداشتی، نوسازی کفپوش ورزشی، رنگ‌آمیزی و خط‌کشی کف سالن، تعویض شیرآلات، نوسازی سقف‌های کاذب، اصلاح بخش‌هایی از شبکه فاضلاب و نیز اصلاح روشنایی مطابق استاندارد بین‌المللی در سالن چند منظوره المپیک انجام شده است.

علی عدلی، تصریح کرد: در سایر اماکن ورزشی کیش متناسب با نیاز‌های فنی و بهره‌برداری اقدامات عمرانی و بهسازی و نوسازی پیگیری شد.

او به اقدامات انجام شده در مجموعه ورزشی ساحلی آقایان (پلاژ)، مجموعه تیر و کمان، سالن های خلیج فارس، کوثر، تنیس روی میز و مجموعه سوارکاری کیش اشاره کرد و فزود: با رویکرد ارتقای ایمنی، بهبود کیفیت استفاده، رفع فرسودگی‌ها و حفظ آمادگی مجموعه‌ها، اقدامات لازم در این مجموعه های ورزشی انجام شده است.

عدلی، خاطرنشان کرد: مجموعه اقدامات پارسال در اماکن ورزشی کیش، نشان‌دهنده رویکردی برنامه‌محور برای توسعه متوازن، صیانت از سرمایه‌های عمومی، افزایش ایمنی، ارتقای استاندارد‌ها و بهبود تجربه ورزشکاران، شهروندان و گردشگران است و این مسیر با جدیت ادامه خواهد داشت.