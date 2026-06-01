به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، در آخرین روز از فرصت نهایی فیفا برای اعلام فهرست ۲۶ نفره تیم‌های حاضر در جام جهانی، سرمربی تیم ملی فوتبال ایران پس از ارزیابی‌های نهایی و برگزاری جلسات فشرده فنی-پزشکی اسامی ۲۶ بازیکن تیم ملی برای حضور در جام جهانی را اعلام کرد.

اسامی این بازیکنان به شرح زیر است:

علیرضا بیرانوند، سید حسین حسینی، سید پیام نیازمند، احسان حاج صفی، میلاد محمدی، علی نعمتی، دانیال ایری، شجاع خلیل‌زاده، محمدحسین کنعانی، آریا یوسفی، صالح حردانی، رامین رضاییان، علیرضا جهانبخش، سعید عزت‌اللهی، روزبه چشمی، امیرمحمد رزاق‌نیا، محمد محبی، مهدی قائدی، سامان قدوس، محمد قربانی، مهدی ترابی، علی علیپور، شهریار مغانلو، دنیس درگاهی، امیرحسین حسین‌زاده و مهدی طارمی

بر اساس اعلام کادر فنی، محمد خلیفه و امید نورافکن با قرار گرفتن در فهرست انتظار، تیم ملی را در سفر به جام جهانی همراهی خواهند کرد و در صورت مصدومیت بازیکنی ۲۴ ساعت مانده به مسابقات جایگزین خواهند شد.