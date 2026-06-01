اداره کل هواشناسی استان اصفهان با اعلام تداوم وزش باد شدید تا پایان هفته، از نفوذ گردوغبار و کاهش کیفیت هوای استان خبر دادو بر اساس این گزارش، دمای هوای استان تغییر محسوسی نخواهد داشت و «زواره» با دمای ۴۰ درجه، گرم‌ترین نقطه اصفهان در ۲۴ ساعت گذشته ثبت شده است

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان با بیان اینکه دمای هوای استان تغییر محسوسی ندارد، گفت: زواره از توابع اردستان، امروز با بیشینه دمای ۴۰ درجه سلسیوس بالای صفر گرم‌ترین نقطه استان است.

مینا معتمدی افزود: بیشینه و کمینه دمای شهر اصفهان بین ۳۴ و ۱۸ درجه سلسیوس بالای صفر نوسان دارد.

وی ادامه داد: تا پایان هفته، آسمان استان صاف تا قسمتی ابری و گاهی وزش باد به نسبت شدید تا شدید پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس مسئول پیش بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان با بیان اینکه روز گذشته باد شدید با سرعت ۸۳ کیلومتر بر ساعت، شهر اصفهان را درنوردید، گفت: بیشترین بیشینه وزش باد از شهر عسگران با ۹۰ کیلومتر بر ساعت گزارش شده است و وزش باد شدید امروز نیز تداوم دارد.

وی افزود: نفوذ گردوغبار، خیزش گردوخاک محلی، کاهش دید و کاهش کیفیت هوا همچنان تا پایان هفته پیش‌بینی می‌شود.