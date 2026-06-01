

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ دادبود گفت: یکی از مهم‌ترین مشکلات زیرساختی مازندران طی سال‌های گذشته، پایین بودن پوشش شبکه فاضلاب و محدودیت ظرفیت تصفیه‌خانه‌ها بوده که امروز با نگاه ویژه دولت در مسیر حل قرار گرفته است.



وی افزود: برای هر شهرستان استان ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار پیش‌بینی شده تا طرح‌های جمع‌آوری، انتقال و تصفیه فاضلاب با سرعت بیشتری اجرایی شود.



معاون عمرانی استاندار مازندران گفت: بخشی از اعتبارات نیز به ارتقای ظرفیت تصفیه‌خانه‌های موجود اختصاص یافته تا پاسخگوی جمعیت شناور و افزایش سفر‌ها به استان باشد.



دادبود با بیان اینکه حفظ محیط‌زیست و منابع آبی اولویت جدی استاندار است، افزود: با تکمیل این طرح‌ها شاهد کاهش آلودگی رودخانه‌ها، آب‌بندان‌ها و سواحل خواهیم بود و این موضوع نقش مستقیمی در ارتقای کیفیت زندگی مردم دارد.



معاون عمرانی استاندار مازندران گفت: پس از تعیین تکلیف طرح های مدیریت پسماند در مازندران، دولت گام دوم نجات محیط‌زیست استان را با تمرکز بر ساماندهی شبکه فاضلاب آغاز کرده و در این مسیر ۸ هزار میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته است.



او با تأکید بر اهمیت حفظ محیط‌زیست و جلوگیری از آلودگی منابع طبیعی و آب‌های سطحی، افزود: اجرای طرح‌های فاضلاب در شهر‌ها و مناطق مختلف مازندران با جدیت دنبال می‌شود و این اقدام نقش مؤثری در ارتقای سلامت عمومی و بهبود شرایط زیست‌محیطی استان خواهد داشت.