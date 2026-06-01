به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ با صدور حکمی از سوی هادی حق‌شناس استاندار گیلان، سمیرا حسنی به عنوان سرپرست فرمانداری شهرستان خمام منصوب و جایگزین عصمت محمددوست شد.

در بخشی از حکم سرپرست فرمانداری شهرستان خمام آمده است، با اتکا به خداوند متعال و در چارچوب وظایف مصوب اهداف و سیاست‌های کلی نظام مقدس جمهوری اسلامی، منشور اخلاقی کارگزاران دولت وفاق ملی و پیروی از منویات مقام معظم رهبری به سبب این حکم به عنوان سرپرست فرمانداری شهرستان خمام منصوب می‌شوید.

حسنی از کارکنان وزارت کشور در استانداری گیلان است و کارشناس برنامه ریزی آمار و فناوری اطلاعات، کارشناس مسوول برنامه ریزی، مشاور امور بانوان و معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری رودبار و سرپرست فرمانداری این شهرستان از جمله سوابق وی محسوب می‌شود.