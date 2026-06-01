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رئیس سازمان زمینشناسی در ساری بر ضرورت پایش مستمر پدیدههای زمینشناختی تاکید کرد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ فاطمیعقدا معاون وزیر صمت و رئیس سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور با مهدی یونسیرستمی استاندار مازندران دیدار و درباره ظرفیتهای زمینشناسی، معدنی و دریایی استان گفتوگو کرد.
فاطمیعقدا با اشاره به ظرفیتهای متنوع زمینشناسی و معدنی مازندران گفت: توسعه فعالیتهای اکتشافی و تهیه اطلاعات پایه زمینشناسی، زمینهساز تصمیمگیری دقیقتر برای سرمایهگذاری و بهرهبرداری اصولی از منابع طبیعی و معدنی خواهد بود.
رئیس سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور آمادگی این سازمان را برای گسترش همکاریهای علمی، فنی و پژوهشی با استان مازندران اعلام کرد و افزود: بهرهگیری از فناوریهای نوین و تکمیل مطالعات تخصصی میتواند نقش مهمی در شناسایی فرصتهای جدید اقتصادی و کاهش مخاطرات زمینشناختی ایفا کند.
وی بر ضرورت احداث ایستگاههای علمی و پایش مستمر پدیدههای زمینشناختی در استان تأکید و گفت: راهاندازی ایستگاههای محلی لرزهنگاری، پایش علمی چشمهها و استفاده از تجهیزات و فناوریهای دقیق برای رصد مستمر وضعیت زمینشناختی استان ضروری است.
استاندار مازندران در این نشست با تأکید بر نقش علم زمینشناسی در توسعه اقتصادی استان گفت: مازندران از ظرفیتهای فراوان برخوردار است و با تکیه بر مطالعات علمی و تخصصی زمینشناسی میتوان زمینه خلق ثروت، جذب سرمایهگذاری و توسعه پایدار را فراهم کرد.
یونسیرستمی با اشاره به اهمیت اکتشافات معدنی مبتنی بر مطالعات پایه زمینشناسی افزود: شناسایی ذخایر معدنی، کانیها و عناصر ارزشمند در نقاط مختلف استان باید بهصورت علمی و نظاممند دنبال شود تا زمینه بهرهبرداری اقتصادی از این ظرفیتها فراهم شود.
وی با بیان اینکه ساختار زمینشناسی مازندران ظرفیتهای کمنظیری را در خود جای داده است، تصریح کرد: در بسیاری از مناطق استان، بهویژه نواحی کمتر شناختهشده، احتمال وجود مواد معدنی ارزشمند وجود دارد که تاکنون آنگونه که باید مورد توجه قرار نگرفتهاند.
استاندار مازندران با تأکید بر شناسایی محدودههای دارای ارزش سرمایهگذاری گفت: ضروری است مناطق مستعد معدنی استان بهصورت دقیق شناسایی، بررسی و برای جذب سرمایهگذاران آماده شوند تا بتوان از این ظرفیتها در مسیر توسعه اقتصادی استان بهره برد.
وی همچنین با اشاره به موقعیت ویژه مازندران در برخورداری همزمان از ظرفیتهای خشکی و دریا، توسعه اقتصاد دریامحور را از اولویتهای استان برشمرد و افزود: شناسایی ظرفیتهای معدنی بستر و قعر دریا، انجام مطالعات تخصصی در حوزه زمینشناسی دریایی و بررسی قابلیتهای اقتصادی سواحل استان میتواند نقش مؤثری در تحقق سیاستهای توسعه اقتصاد دریامحور داشته باشد.
یونسیرستمی خواستار توجه ویژه سازمان زمینشناسی کشور به مطالعات دریایی در سواحل مازندران شد و اظهار کرد: اجرای طرحهای پژوهشی و مطالعاتی در حوزه دریا میتواند افقهای جدیدی را پیش روی توسعه اقتصادی استان قرار دهد.
استاندار مازندران تهیه و بهروزرسانی نقشههای زمینشناسی استان را از دیگر نیازهای مهم استان عنوان کرد و افزود: تولید نقشههای دقیق زمینشناسی میتواند به مدیران ارشد استان در تصمیمگیریهای توسعهای، مدیریت منابع و شناسایی فرصتهای اقتصادی کمک کند.
وی با اشاره به حمایت کامل مدیریت استان از طرحهای علمی و اقتصادی در این حوزه خاطرنشان کرد: هر طرحی که منجر به تولید ثروت، ایجاد اشتغال و توسعه استان شود مورد حمایت قرار خواهد گرفت و استانداری آمادگی دارد هزینه مطالعات و پژوهشهای لازم در این زمینه را تأمین کند.