برنامههای «تهران ۲۰»، با بررسی وضعیت اقتصادی کشور پس از جنگ و «سلام تهران»، با موضوعاتی، چون کنترل هیجانات و فعالیتهای جهادی از شبکه تهران پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بررسی شرایط اقتصادی کشور پس از جنگ تحمیلی سوم و پرونده کالاهای اساسی، موضوع گفتوگوی برنامه امشب «تهران ۲۰» است.
«حسین صمصامی»، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در این برنامه به بررسی شرایط اقتصادی کشور پس از جنگ تحمیلی سوم، پرونده کالاهای اساسی، افزایش قیمتها در سال جدید و اقدامات مجلس در خصوص کنترل قیمت کالاها می پردازد.
همچنین «حسین راغفر»، کارشناس اقتصادی، به صورت تلفنی عوامل موثر بر افزایش قیمت کالاها را از زاویهای متفاوت مورد بررسی قرار میدهد.
برنامه «تهران ۲۰»، کاری از گروه تهران و شهروندی، با اجرای «علی مروی» و «محمدرضا سلمانی» و تهیهکنندگی «مجتبی احمدی»، شنبه تا پنجشنبه ساعت ۲۰، پخش می شود.
برنامه «سلام تهران»، سهشنبه ۱۲ خرداد، به موضوعاتی، چون کنترل هیجانات، فعالیتهای جهادی و مسائل صنعت و معدن میپردازد.
«مهسا شمس» خبرنگار حوزه اجتماعی، تازهترین مسائل و رویدادهای اجتماعی را بررسی میکند. «علی حدادی» دبیر اول کمیسیون صنایع و معادن مجلس، مهمترین موضوعات و اقدامات این کمیسیون را تشریح میکند.
«شقایق حسینپور» مشاور خانواده، درباره راهکارهای کنترل هیجانات و مدیریت احساسات در زندگی فردی و خانوادگی گفتوگو میکند.
«پویان خانبان»، خواننده، در این برنامه درباره فعالیتهای هنری خود صحبت میکند.
«علی صباغان» و «محمد دهقان طرزجانی» مسئولان گروه جهادی فرهنگی هنری «نمو»، فعالیتها، اهداف و دستاوردهای این مجموعه را تشریح میکنند.
این مجله صبحگاهی با تهیهکنندگی «آرمین عابدینی» و اجرای «مرتضی پرنیان» و «فریبا باقری»، از شنبه تا پنجشنبه، ساعت ۷ صبح به صورت زنده پخش می شود.