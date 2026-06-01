به گزارش خبرگزاری صدا و سیما نیرو‌های اوکراینی از مجموعه‌ای از حملات جدید علیه زیر ساخت‌های نفتی استراتژیک روسیه خبر دادند. نیروی هوایی اوکراین اعلام کرد روسیه بیش از ۲۰۰ پهپاد تهاجمی و فریب‌دهنده را به سمت این کشور شلیک کرده که بخش عمده آنها رهگیری شده‌اند، اما تعدادی نیز به اهداف خود اصابت کرده‌اند.

براساس اعلام مقامات اوکراینی، در شمال این کشور یک پهپاد روسی به مجموعه‌ای صنعتی برخورد کرد که در نتیجه آن یک مرد ۵۸ ساله جان باخت. همچنین آتش‌سوزی گسترده‌ای رخ داد و هفت کامیون از بین رفت. در منطقه ریونه نیز یک مرکز صنعتی هدف قرار گرفت، اما گزارشی از تلفات انسانی منتشر نشده است.

در شهر دنیپرو اوکراین نیز حملات روسیه موجب آتش‌سوزی در انبار یک شرکت لجستیکی شد. مقامات محلی اعلام کردند در مجموع حدود ۲۰ حمله پهپادی و توپخانه‌ای به منطقه دنیپروپتروفسک انجام شده که دو زخمی بر جای گذاشته است. همچنین یک مهدکودک، مرکز درمانی، چندین خانه مسکونی و ساختمان‌های کشاورزی آسیب دیده‌اند.

ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهوری اوکراین، اعلام کرد روسیه در یک هفته گذشته بیش از ۲ هزار و ۳۰۰ پهپاد، حدود یک هزار و ۵۶۰ بمب هدایت‌شونده و ۱۰۸ موشک به سمت اوکراین شلیک کرده است. وی بار دیگر از کشور‌های غربی خواست سامانه‌های پدافند هوایی بیشتری در اختیار کی‌یف قرار دهند و از دریافت یک سامانه موشک هوا به هوا (IRIS-T) از آلمان خبر داد.

رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، نیز نسبت به وضعیت این نیروگاه ابراز نگرانی کرد.

در مقابل، اوکراین نیز حملات خود به زیرساخت‌های انرژی روسیه را ادامه داد. نیرو‌های ویژه اوکراین اعلام کردند پالایشگاه نفت ساراتوف، وابسته به شرکت روس‌نفت، هدف حمله قرار گرفته است. همچنین ایستگاه انتقال نفت «لازاروو» در منطقه کیروف و یک انبار سوخت در منطقه روستوف نیز هدف حملات پهپادی قرار گرفتند.