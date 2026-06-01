به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، فرمانده انتظامی شهرستان نی ریز گفت: در راستای مقابله با قاچاق کالا، ماموران انتظامی این فرماندهی هنگام ایست و بازرسی به ۲ دستگاه اتوبوس مشکوک شدند و برای بررسی آنها را متوقف کردند.

سرهنگ عظیم اله کرمی افزود: ماموران ضمن هماهنگی با مرجع قضایی در بازرسی موفق شدند ۱۳۵ کارتن میوه خارجی قاچاق از نوع انبه را کشف کنند.

فرمانده انتظامی نی‌ریز با بیان اینکه کارشناسان ارزش این محموله را ۱۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برآورد کردند گفت: رانندگان برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

شهرستان نی ریز در جنوب شرق فارس و در فاصله ۲۲۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.