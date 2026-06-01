مدیرکل کمیته امداد استان یزد از آغاز اجرای پویش‌های به عشق علی (ع) و اطعام علوی در سراسر استان یزد خبر داد و از خیران و نیکوکاران دعوت کرد تا در این طرح‌های خداپسندانه مشارکت کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، قباد مبشری، با اعلام آغاز پویش‌های به عشق علی (ع) و اطعام علوی، گفت: بیش از ۷ هزار یتیم و فرزند محسنین تحت حمایت این نهاد در استان یزد قرار دارند و مشارکت مردم در این پویش‌ها می‌تواند نقش موثری در رفع بخشی از نیاز‌های معیشتی و حمایتی آنان ایفا کند.

مبشری با اشاره به همزمانی اجرای این پویش‌ها با ایام پربرکت ولایت و امامت اظهار کرد: پویش به عشق علی (ع) با هدف جلب مشارکت‌های مردمی برای حمایت، دستگیری و تمین بخشی از نیاز‌های ایتام و فرزندان محسنین اجرا می‌شود و فرصتی برای نیکوکاران است تا با ثبت‌نام به عنوان حامی ایتام و فرزندان محسنین، حمایت مستمر از این فرزندان معنوی را برعهده بگیرند.

وی افزود: در حال حاضر بیش از ۷ هزار یتیم و فرزند محسنین در استان یزد تحت حمایت کمیته امداد قرار دارند و کمک‌های مردمی می‌تواند زمینه‌ساز ارتقای کیفیت زندگی، تحصیل و رفع نیاز‌های ضروری این عزیزان باشد.

مدیرکل کمیته امداد استان یزد همچنین از اجرای پویش اطعام علوی خبر داد و گفت: این پویش با هدف تامین و توزیع غذای گرم میان خانواده‌های نیازمند و اقشار کم‌برخوردار استان یزد برگزار می‌شود و خیران می‌توانند با مشارکت در این طرح، در اطعام نیازمندان و ترویج فرهنگ احسان و همدلی سهیم باشند.

وی با دعوت از مردم نیکوکار استان یزد برای حضور در این حرکت‌های خیرخواهانه بیان کرد: علاقه‌مندان برای مشارکت در پویش به عشق علی می‌توانند عدد ۱ را به سرشماره ۳۰۰۰۳۳۳۳۳۵ ارسال کنند.

مدیرکل کمیته امداد استان یزد ادامه داد: همچنین خیران برای مشارکت در پویش اطعام علوی می‌توانند کمک‌های نقدی خود را به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۸۱۳۶۷۷۷۷۷۷ واریز کرده یا از طریق کد دستوری #۰۳۵*۸۸۷۷* اقدام کنند.

وی ابراز امیدواری کرد با مشارکت گسترده مردم و خیران استان یزد، زمینه حمایت هرچه بیشتر از ایتام، فرزندان محسنین و خانواده‌های نیازمند فراهم شود و شاهد گسترش فرهنگ نوع‌دوستی و کمک به همنوعان در جامعه باشیم.