پخش زنده
امروز: -
دو نیروگاه خورشیدی ۵ مگاواتی و ۷۵۰ کیلواتی، صبح با حضور استاندار خراسان رضوی،جمعی از مدیران استانی و فعالان بخش خصوصی به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، استاندار خراسان رضوی در حاشیه این مراسم و در جمع خبرنگاران با اشاره به راهبرد دولت در توسعه انرژیهای تجدیدپذیر اظهار کرد: با سیاستگذاری انجامشده از سال گذشته و اقداماتی که در ستاد انرژیهای نو استان تعریف و اجرایی شده، بهصورت مستمر شاهد افتتاح نیروگاههای خورشیدی در نقاط مختلف خراسان رضوی هستیم.
غلامحسین مظفری افزود: علاوه بر توسعه نیروگاههای خورشیدی، برنامهریزی برای ساخت نیروگاههای بادی نیز در استان در حال انجام است و امیدواریم در آینده نزدیک شاهد بهرهبرداری از این ظرفیت مهم نیز باشیم.
مشارکت ۲۳ هزار نفر در نیروگاههای خورشیدی بخش کشاورزی
نماینده عالی دولت در خراسان رضوی با اشاره به ظرفیتهای ایجادشده در بخش کشاورزی گفت: در حوزه کشاورزی نیز گامهای مؤثری برداشته شده و اکنون نزدیک به ۶۰ مگاوات ظرفیت نیروگاه خورشیدی در این بخش ایجاد شده است.
مظفری افزود: بیش از ۲۳ هزار نفر در اجرای این طرحها مشارکت داشتهاند که از منظر مردمیسازی اقتصاد و توسعه انرژیهای تجدیدپذیر، تجربهای موفق و قابل توجه به شمار میرود.
طرح های ۱۰۰، ۲۰۰ و هزار مگاواتی در راه است
استاندار خراسان رضوی با اشاره به طرحهای بزرگ در دست اجرا گفت: هماکنون طرح های ۱۰۰ مگاواتی و ۲۰۰ مگاواتی در استان در حال اجراست و همچنین طرح هزار مگاواتی منطقه گناباد نیز در دستور کار قرار دارد.
نماینده عالی دولت در خراسان رضوی گفت: امیدواریم با تکمیل این طرح ها، ظرفیت تولید برق تجدیدپذیر استان تا تابستان سال آینده به هزار مگاوات برسد و در ادامه نیز تا پایان سال ۱۴۰۶ به سه هزار مگاوات افزایش یابد.
خراسان رضوی در کشاورزی و تولید پراکنده برق، پیشتاز کشور است
مشاور استاندار خراسان رضوی در امور انرژی، در حاشیه این مراسم با اشاره به ظرفیتهای گسترده استان در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر گفت: هماکنون طرح های متعددی در بخشهای صنعت، کشاورزی و خدمات در سطح استان در حال اجراست و خراسان رضوی در حوزه نیروگاههای خورشیدی کشاورزی با فاصله قابل توجهی رتبه نخست کشور را در اختیار دارد.
جواد خدایی افزود: در حوزه تولید پراکنده نیز خراسان رضوی جزو استانهای پیشتاز کشور محسوب میشود و هرچه آشنایی فعالان اقتصادی، صنعتی، تجاری و کشاورزی با مزایای سرمایهگذاری در این بخش بیشتر شود، سرعت اجرای طرح های جدید نیز افزایش خواهد یافت.
وی با اشاره به برنامهریزیهای انجامشده در استان گفت: هدفگذاری ما این است که طی یک سال آینده بخش قابل توجهی از واحدهای صنعتی، تجاری و تولیدی بتوانند مطابق دستورالعملهای وزارت نیرو بین ۴۰ تا ۸۰ درصد برق مورد نیاز خود را از طریق نیروگاههای تجدیدپذیر تأمین کنند.
مشاور استاندار خراسان رضوی ادامه داد: در بخش اداری نیز اقدامات مناسبی انجام شده و سال گذشته حدود ۲۰ دستگاه اجرایی استان توانستند دستکم ۲۰ درصد برق مصرفی خود را از طریق نیروگاههای خورشیدی تأمین کنند و این نیروگاهها اکنون در مدار تولید قرار دارند.
خدایی با تأکید بر ضرورت رفع برخی موانع اجرایی گفت: با همکاری شرکتهای توزیع برق در مشهد و سایر شهرستانهای استان، روند توسعه این نیروگاهها شتاب بیشتری خواهد گرفت و انتظار میرود مجموعههای صنعتی بزرگ نیز با توجه به هزینههای سنگین ناشی از قطع برق، حضور پررنگتری در این عرصه داشته باشند.
از ابتدای امسال تاکنون، مجموعاً ۳۳ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر در خراسان رضوی به بهرهبرداری رسیده است. از این میزان، ۱۲ مگاوات مربوط به چهار طرح سه مگاواتی دولتی در شهرستان بردسکن، ۱۲ مگاوات مربوط به چهار طرح سه مگاواتی در تربتجام، ۷ مگاوات در منطقه زاوه، یک مگاوات در هاشمآباد با سرمایهگذاری بخش خصوصی و همچنین نیروگاه ۶ مگاواتی شرکت سیمان زاوه بوده است. این طرح ها در چارچوب برنامه توسعه انرژیهای تجدیدپذیر استان وارد مدار شدهاند و نقش مهمی در افزایش ظرفیت تولید برق پاک و کاهش ناترازی انرژی ایفا میکنند.