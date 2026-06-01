مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران از مشاهده گله‌ای از آهو‌های ایرانی در جریان گشت‌های حفاظتی پارک ملی سرخه حصار خبر داد و این رخداد را نشانه‌ای از وضعیت مطلوب زیستگاه و موفقیت برنامه‌های حفاظتی در این منطقه عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، حسن عباس نژاد گفت: در جریان پایش‌های مستمر و گشت‌های حفاظتی محیط بانان پارک ملی خجیر و سرخه حصار در مناطق مختلف پارک ملی سرخه حصار، گله‌ای از آهوی ایرانی مشاهده شد که این امر بیانگر پویایی اکوسیستم، امنیت زیستگاه و اثربخشی اقدامات حفاظتی انجام شده در سال‌های اخیر است.

وی افزود: آهو یکی از گونه‌های ارزشمند حیات وحش کشور و نمادی از تنوع زیستی ایران به شمار می‌رود و حضور گله‌های سالم از این گونه در پارک ملی سرخه حصار، نشان دهنده تعادل زیست محیطی مناسب و شرایط مطلوب زیستگاهی در این منطقه حفاظت شده است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران با اشاره به اجرای گشت‌های منظم و علمی در مناطق تحت مدیریت خاطرنشان کرد: تمامی برنامه‌های پایش و حفاظت با رعایت اصول تخصصی و بدون ایجاد مزاحمت برای حیات وحش انجام می‌شود تا رفتار طبیعی گونه‌ها حفظ شده و زمینه برای افزایش جمعیت آنها فراهم شود.

عباس نژاد همچنین بر اهمیت مشارکت عمومی در حفاظت از محیط زیست تأکید کرد و بیان داشت: رعایت قوانین و ضوابط پارک‌های ملی از سوی شهروندان و گردشگران نقش مهمی در حفظ زیستگاه‌های طبیعی دارد و ورود غیرمجاز به مناطق حساس، ایجاد آلودگی صوتی و رهاسازی زباله از جمله عواملی است که می‌تواند امنیت حیات وحش و تعادل اکولوژیک منطقه را با مخاطره مواجه کند.

این مقام مسئول در پایان از مردم خواست با همکاری و مسئولیت پذیری بیشتر در حفظ سرمایه‌های طبیعی استان مشارکت کنند و هرگونه تخلف زیست محیطی یا موارد نیازمند رسیدگی را به ادارات محیط زیست اطلاع دهند.