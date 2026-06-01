به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، کارشناس پیش‌بین هواشناسی خراسان رضوی گفت: براساس تحلیل نقشه‌های هواشناسی از امروز بر وسعت بارش در نیمه شمالی افزوده می‌شود و احتمال جاری شدن سیلاب و رواناب در نقاط مستعد وجود دارد.

علی قاسمی افزود: بارش‌ها تا شنبه هفته آینده ادامه دارد و هشدار سطح زرد برای این سامانه جوی منتشر شده است.

وی ادامه داد: همچنین به تناوب تا پایان هفته به خصوص عصر امروز و نیز چهارشنبه وزش باد شدید و بسیار شدید با احتمال بروز خسارت و کاهش کیفیت هوا و بروز گرد و خاک پیش‌بینی شده است.

قاسمی گفت: دمای هوا نیز روز سه‌شنبه حدود سه درجه افزایش می‌یابد.

وی افزود: در ۲۴ ساعت گذشته قوچان با کمینه دمای ۱۲ درجه سلسیوس خنک‌ ترین و گناباد با دمای روزانه ۴۰ درجه گرمترین نقاط استان بودند. دمای هوای مشهد نیز در این مدت بین ۲۰ و ۳۲ درجه سلسیوس متغیر بود و امروز نیز دمای این کلانشهر تفاوت محسوسی نسبت به روز قبل نخواهد داشت.