به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علی القاصی مهر، رئیس کل دادگستری استان تهران در دادگستری شهرستان شهریار با اشاره به تعداد بالای پرونده های وارده به دادگاه های خانواده این دادگستری گفت : تنها ۳ شعبه دادگاه خانواده در این شهرستان دایر بود و همین منجر به افزایش پرونده ها و اطاله دادرسی می شد ،

وی افزود: با ابلاغ چارت تشکیلاتی معاون قوه قضاییه، دادگاه های خانواده شهرستان شهریار از سه شعبه به شش شعبه افزایش پیدا کرد .

القاصی مهر بیان کرد: با افزایش دو برابری این شعبات ، امیدواریم رسیدگی به پرونده های مردمی با سرعت بیشتری انجام شود.