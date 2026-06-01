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از افتخارآفرینی در مسابقات پاراوزنهبرداری الجزایر تا برگزاری مسابقات انتخابی در رشتههای بومی را در بسته خبرهای ورزشی امروز بخوانید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز قزوین، دو ورزشکار قزوینی به سومین اردوی انتخابی تیم ملی فوتسال دختران جوان دعوت شدند.
سومین اردوی انتخابی تیم ملی فوتسال دختران جوان کشور، از تاریخ ۱۶ تا ۲۰ خرداد ماه در مرکز ملی فوتبال برگزار خواهد شد.
در این مرحله از اردو،«نفیسه محمدی» و «نیایش رحمانی»، دو فوتسالیست آیندهدار استان قزوین حضور خواهند داشت تا شانس خود را برای پوشیدن پیراهن تیم ملی محک بزنند.
استقبال از افتخارآفرینان پاراوزنهبرداری استان قزوین
مراسم استقبال از عطیه السادات حسینی، بانوی طلایی پاراوزنهبرداری، و مربیان قزوینی تیم ملی برگزار شد.
مراسم استقبال از «عطیه السادات حسینی» (ملیپوش طلایی) و همچنین «مهسیما بابایی» و «احمد ملاحسینی» (مربیان تأثیرگذار تیم ملی پاراوزنهبرداری)،
با حضور مظفر علیشائی (مدیرکل ورزش و جوانان استان قزوین)، معاونین اداره کل و کادر اجرایی هیات ورزشهای توانیابان استان دردفتر مدیرکل برگزار شد.
گفتنی است عطیه السادات حسینی موفق شده است دو مدال ارزشمند طلا را در مسابقات پاراوزنهبرداری آزاد ۲۰۲۶ الجزایر برای ایران و استان قزوین به ارمغان آورد.
برگزاری مسابقات انتخابی چوبکشی استان قزوین
مسابقات انتخابی رشته چوبکشی استان قزوین با هدف شناسایی برترینهای این رشته جهت اعزام به رقابتهای کشوری، دوازدهم خرداد ماه برگزار میشود.
این دوره از رقابتهای انتخابی در شهر اقبالیه برگزار می شود.
این مسابقات در هر دو بخش بانوان و آقایان پیگیری خواهد شد و ورزشکاران شرکتکننده، روز ۱۲ خرداد ماه در «سالن میلاد شهر اقبالیه» به مصاف حریفان خود خواهند رفت.
طبق زمانبندی اعلامشده رقابتهای بخش بانوان رأس ساعت ۱۴:۰۰ و مسابقات بخش آقایان از ساعت ۱۶:۰۰ آغاز خواهد شد.