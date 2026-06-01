حفر و بهسازی ۲۲ حلقه چاه آب در استان بوشهر
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر از عملیات حفر و بهسازی ۲۲ حلقه چاه آب با هدف تامین آب پایدار مردم استان خبر داد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، علی بردستانی با تشریح اقدامات صورت گرفته برای تأمین آب شرب پایدار در سطح استان، اظهار کرد: با توجه به برنامهریزیهای صورت گرفته جهت ارتقای ظرفیت منابع زیرزمینی، در سال ۱۴۰۴ عملیات فنی بر روی مجموعهای از چاههای تامین آب استان در دستور کار قرار گرفت.
وی افزود: در همین راستا عملیات کفشکنی، بهسازی و لایروبی ۱۷ حلقه چاه که با کاهش آبدهی مواجه شده بودند، انجام شد که این اقدام نقش مهمی در احیای ظرفیت تولید و بهبود کیفیت آب استحصالی داشته است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر همچنین از تقویت زیرساختهای تامین آب با حفر چاههای جدید خبر داد و اضافه کرد: علاوهبر بهسازی منابع موجود، ۵ حلقه چاه جدید نیز در نقاط مورد نیاز استان حفر و تجهیز شده است تا ضریب پایداری تامین آب در مناطق هدف افزایش یابد.
بردستانی تاکید کرد: شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر تمامی توان عملیاتی خود را برای مدیریت منابع آب و کاهش اثرات خشکسالی به کار بسته است تا خدماترسانی به شهروندان در حوزه آب شرب بدون وقفه ادامه یابد.