به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، هفته نخست لیگ ملی چوگان ایران در سال ۱۴۰۵ یادبود زنده یاد امیر ناصر محمدی فر در بخش آقایان با سطح هندیکپ ۲+ تا ۲- به میزبانی هیئت چوگان استان تهران در مجموعه چوگان ذوالجناح برگزار و تیم کانون چوگان البرز توانست با غلبه بر تیم‌های نزاجا و قصرفیروزه به مقام قهرمانی برسد.

گفتنی است تیم‌های نزاجا الف و قصر فیروزه به ترتیب مقام‌های دوم و سوم را از آن خود کردند.

اسب خلیفه به مالکیت باشگاه ذوالجناح به عنوان بهترین اسب و عیسی محمدی از باشگاه کانون چوگان البرز به عنوان بهترین بازیکن جام انتخاب شدند.

در حاشیه برگزاری هفته نخست لیگ ملی چوگان برنامه‌های فرهنگی، شاهنامه خوانی، اهدای لوح به سادات اجرا شد.