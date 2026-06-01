معاون عمرانی وزیر آموزش وپرورش گفت: در حمله وحشیانه رژیم آمریکایی صهیونی به کشور هزار و ۵۰۷ مدرسه آسیب دیدند.

آسیب به هزار و ۵۰۷ مدرسه کشور در حملات آمریکایی _صهیونی

آسیب به هزار و ۵۰۷ مدرسه کشور در حملات آمریکایی _صهیونی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز، «اردشیر دهقانی» روز دوشنبه در حاشیه آیین افتتاح طرح شهید عجمیان استان البرز در مدرسه شهدای گمنام آموزش و پرورش ناحیه سه کرج گفت: از این تعداد ۲۵۴ مدرسه دارای ۵۰ درصد آسیب دیدگی و ۱۶ مدرسه تخریب و نیاز به بازسازی دارند و مابقی مدارس آسیب جزئی دیدند.

وی بیان داشت: سهم استان البرز از این آسیب دیدگی ناشی از حملات دشمن ۳۸ مدرسه دولتی و ۲ مدرسه غیر دولتی بوده که بصورت کامل تخریب شده است.

دهقانی گفت: تا کنون یک هزار و ۱۳۴ مدرسه از مجموع یک هزار و ۵۰۷ مدرسه آسیب دیده با مشارکت مردم، نیرو‌های جهادی تعمیر و بازسازی شده است.بازگشت مدارس آسیب دیده به چرخه آموزشی کشور مرهون مشارکت مردم در قالب نیرو‌های جهادی از بسیج دانش آموزی، فرهنگیان، بسیج محلات و اولیا است.