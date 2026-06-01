سخنگوی کرملین در واکنش به توقیف یک نفتکش روسی اعلام کرد که چنین اقدامی خلاف قوانین بین المللی و به مثابه دزدی دریایی است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، دیمیتری پسکوف در یک مصاحبه مطبوعاتی و در جمع خبرنگاران اعلام کرد که مسکو ادعا‌های مطرح شده را مبنی بر اینکه توقیف کشتی روسیه مطابق با قوانین بین‌المللی است رد می‌کند.

وی خاطرنشان کرد که چنین اقدامی به مثابه دزدی دریایی است.

پسکوف تاکید کرد که مسکو به اقدامات لازم برای تامین امنیت محموله‌های خود ادامه خواهد داد.

امانوئل مکرون رئیس‌جمهوری فرانسه پیشتر اعلام کرده بود که نیرو‌های این کشور با همکاری انگلیس و دیگر متحدان، یک نفتکش روسی تحت تحریم را به اتهام دور زدن تحریم‌ها در آب‌های بین‌المللی اقیانوس اطلس توقیف کرده‌اند.

مکرون با اشاره به این عملیات گفت: پذیرفتنی نیست است که کشتی‌ها با دور زدن تحریم‌های بین‌المللی، نقض قوانین دریا‌ها و تامین مالی جنگی که روسیه بیش از چهار سال است علیه اوکراین به راه انداخته، به فعالیت خود ادامه دهند.

این اقدام تازه‌ترین مورد از رهگیری چندین نفتکش مظنون به عضویت در ناوگان سایه روسیه از سوی فرانسه در ماه‌های اخیر به شمار می‌رود.

دادگاهی در فرانسه نیز در ماه مارس (اسفند/فروردین)، کاپیتان یکی از نفتکش‌های مظنون به ناوگان سایه روسیه را به‌صورت غیابی به یک سال حبس محکوم کرد. این حکم به دلیل خودداری وی از اجرای دستور توقف کشتی صادر شد؛ کشتی‌ای که نیروی دریایی فرانسه در سپتامبر ۲۰۲۵ (شهریور/مهر ۱۴۰۴) بر آن سوار شده بود و پس از بازرسی، اجازه ادامه حرکت به آن داده شد.